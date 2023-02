Messi preoccupa il PSG. La prima pagina de L’Équipe: “Il nuovo duro colpo”

Il PSG rischia di affrontare il Bayern Monaco in Champions League senza due fuoriclasse: Kylian Mbappé e Lionel Messi. Certa l’assenza del primo, in dubbio quella dell’argentino. Il classe ’87, ex Barcellona, ha accusato un problema muscolare alla coscia destra durante la partita di coppa persa contro il Marsiglia. La Pulce salterà la partita di Ligue 1 in programma domani contro il Monaco ed è in dubbio la sua presenza nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions. La sfida tra parigini e bavaresi è in programma martedì 14 febbraio.