Messi per i 125 anni del Barcellona: “Un club diverso da tutti. Orgoglioso di averne fatto parte”

Anticipazione dell’intervista che Leo Messi ha concesso all’emittente 3Cat. La Pulce ha rivolto parole al miele nei confronti del Barcellona, club a cui deve molto della sua strepitosa carriera, che nella giornata di domani festeggerà il proprio 125° compleanno: “Per prima cosa, mi congratulo con te per questi 125 anni. Posso dirti che è un onore far parte del club, essere tifoso del Barcellona, ​​ho avuto la fortuna che Dio mi abbia portato in questo posto e mi abbia fatto trascorrere tutta la mia vita in quel meraviglioso club. Un club speciale, diverso da tutti, con quanto sia difficile in questo momento essere un club diverso per come vengono gestite le cose oggi nel calcio e per come tutto è cambiato. E che oggi viene rappresentato come vogliamo e piace. La prima squadra è motivo di grande orgoglio”.

Twitter Barcellona