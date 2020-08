Messi, parla l’ex agente: “L’Inter vuole fare un passo in più, la fiscalità dell’Italia favorisce”

Josep Maria Minguella, ex agente di Messi, colui che l’ha portato dall’Argentina al Barcellona, ha parlato ai microfoni di Tuttosport sul futuro della Pulce. Secondo lui, a sorpresa, l’attaccante blaugrana andrà proprio all’Inter: “L’Italia ha un sistema fiscale che favorisce i calciatori top. Era successo anche in Spagna con la Ley Beckham. E questo finisce per attrarre calciatori come Ronaldo e Lukaku che, fino a 5 anni fa, nessuno avrebbe mai pensato che potessero finire in Italia. Anche il Barça, però, ha i suoi diritti, ossia un contratto che dice che se vuole andar via deve pagare 700 milioni. Per Messi questo Barça gli va stretto. E’ evidente che se la Serie A riuscisse a riunire Lionel e Cristiano Ronaldo acquisirebbe una ripercussione mondiale superiore”.

Foto: AS