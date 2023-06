Messi: “Pallone d’Oro? Se non lo vincerò, va bene comunque. A mancarmi era la Coppa del Mondo”

Durante l’intervista rilasciata a Titan Sports, Lionel Messi ha così parlato del suo rapporto con Guardiola: “Ci sono rimasto in contatto, ci sentiamo spesso. Sono contento di quello che ha fatto, soprattutto in Champions League. È il miglior allenatore del mondo, non aveva bisogno di rivincere la coppa per dimostrarlo. Futuro da allenatore? No, ho sempre detto che non avrei voluto farlo anche se tutto può succedere. Continuo però a mantenere quest’idea…”.

Poi ha proseguito parlando del Pallone d’Oro: “Io o Haaland? A questo punto della mia carriera i trofei di squadra sono sempre più importanti di quelli individuali. E il Mondiale è il massimo. Certo, vincere il Pallone d’Oro in questa fase della carriera sarebbe bello, ma se non posso averlo va bene comunque. A mancarmi davvero era la Coppa del Mondo”.

Foto: Instagram FIFA World Cup