Messi, offerta da 1 milione di dollari per il Bisht indossato al Mondiale

Un avvocato dell’Oman ha offerto un milione di dollari a Lionel Messi per il suo bisht, l’abito tradizionale arrabatto indossato da La Pulce al momento della consegna della Coppa del Mondo. Un abito che ha creato malumori e polemiche al momento della premiazione, ritenendo la celebrazione non necessaria e non coerente con l’Argentina e la sua cultura. Ma c’è anche chi, come il popolo arabo, è stato orgoglioso di questo gesto. Tra questi l’avvocato e membro del parlamento Ahmed Al Barwani che avrebbe offerto ben 1 milione di dollari per riavere il Bisht. Intervenuto ai microfoni del National, Al Barwani ha dichiarato: “Se Messi accetterà la mia offerta, quell’abito non sarà mai più indossato. Sarà infatti esposto e ci ricorderà che siamo capaci di tutto“.

foto: Instagram Fifa World Cup