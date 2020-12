“Messi non è tornato ad allenarsi perchè è infortunato alla caviglia”. Il comunicato del Barcellona

In queste ore si era scatenato il caso Messi che non aveva raggiunto il ritiro del Barcellona ed era rimasto in Argentina.

A smontare il caso lo stesso club blaugrana che con un tweet ha affermato come Messi sia infortunato: “Lionel Messi sta completando il trattamento della sua caviglia destra. Il giocatore dovrebbe tornare ad allenarsi dopo la partita contro l’Eibar”, Così in un post sul proprio profilo twitter il Barcellona, sulle condizioni di salute di Leo Messi, rimasto a Rosario, in Argentina, nel giorno in cui il Barcellona ha ripreso gli allenamenti.

