Messi: “Non è stato facile il primo anno, ma al Psg ora sto bene. Possiamo ribaltare la sfida contro il Bayern”

Lionel Messi, in un’intervista concessa ai microfoni ufficiali del Psg, è tornato a parlare della sua esperienza a Parigi: “Mi sento bene ora, il primo anno non è stato semplice ambientarsi a Parigi per diversi motivi, ma questa stagione è iniziata in modo diverso. Barcellona? Era arrivato il momento di cambiare squadra con l’ambizione di vincere con il PSG, per raggiungere alcuni obiettivi prefissati a inizio stagione”.

Sulla Champions: “Proveremo a ribaltare la sfida contro il Bayern Monaco per accedere ai quarti. È l’obiettivo di tutti. Arrivarci dopo aver vinto contro Lille e Marsiglia è molto importante. Ci giocheremo tutto a Monaco, sappiamo che è difficile vincere in quello stadio, ma abbiamo le capacità per ribaltare la sfida”.

Foto: Facebook Messi