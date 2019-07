Messi: “Non dobbiamo far parte di questa corruzione. Ci hanno mancato di rispetto”

“Si sarebbe potuto chiudere l’episodio con un cartellino giallo per entrambi”. Queste le parole del capitano della Nazionale argentina, Leo Messi, riportate dal quotidiano Marca e pronunciate dopo la vittoria dell’albiceleste sul Cile, una sfida segnata dalla doppia espulsione della pulce e del cileno Medel. Messi non ha poi preso parte alla premiazione, affermando: “Noi non dobbiamo far parte di questa corruzione durante la competizione. Io dico sempre la verità, sono tranquillo. Non ci hanno permesso di arrivare in finale”.

Foto: Mundo Deportivo