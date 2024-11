Messi non basta, Inter Miami già fuori al primo turno dei playoff

Prima nella regular season con un punteggio record di 74 punti, l’Inter Miami era la grande favorita per questi playoff. Ma nel calcio si sa, nulla è scontato. L’Atlanta United (9° nella Eastern Conference), ha offerto una doccia fredda alla squadra di Messi, Suarez e compagni, imponendosi per 3-2. Non basta lo spirito e il gol di testa del pluripremiato Pallone d’Oro per portare a casa il risultato, che anzi si è reso avverso con la perentoria rete di Slisz, al 76′. Non resta che leccarsi le ferite per la Pulce, che rimanderà ancora di un anno la vittoria del primo titolo statunitense.

Foto: Instagram Messi