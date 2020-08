Messi: no che non era scontata la sua voglia di restare al Barça. Tutti i segnali

Non abbiamo dato per scontato che Messi sarebbe rimasto al Barcellona. Avevamo capito che questa volta la pratica avrebbe dovuto e voluto gestirla lui. Quando sappiamo, parliamo. Quando bisogna aspettare, è giusto non sparare sentenze del tipo “resterà sicuramente al Barcellona”. Forse, quando Bartomeu ha detto “chiuderà la carriera qui” era il caso di prendere le distanze. Troppe certezze da parte del numero uno del club, certezze sgretolate dai fatti, una gestione per certi versi allucinante. I segnali erano tanti, bisognava avere prudenza. E non correre dietro, mediaticamente, a Bartomeu. E noi l’abbiamo avuta, semplicemente perché ogni tanto bisogna attenersi ai fatti, al clima che cambia, al cielo che diventa nero e che promette rovesci enormi. Quando Bartomeu ha fatto fuori anche Suarez, legatissimo a Leo, si era capito che stava saltando il tappo. Ora bisogna capire la storia della clausola in una situazione che non aveva certezze. “Messi resta sicuramente al Barcellona”: lo ha detto Bartomeu e chi ci ha creduto, ben oltre le parole di circostanza, è andato in testacoda. Oppure contromano sull’autostrada che è la stessa cosa. Ora Leo tornerà ad allenarsi, ma ha detto chiaro e tondo che vuole andare. Altro che restare…

Foto: Mundo Deportivo