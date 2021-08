Messi: “Neymar e Mbappé? Non vedo l’ora di giocare con loro”

Durante la conferenza stampa di presentazione col Paris Saint-Germain, Lionel Messi ha così risposto alle domande dei giornalisti sul suo ritorno in campo e sui suoi nuovi compagni di squadra. Ecco le parole dell’argentino:

“Non so quando giocherò la mia prima partita perché arrivo dalle vacanze anche se non ho smesso di allenarmi. Parlerò col corpo tecnico ma non lo so ancora, certamente dovrò fare una preparazione. Non so quando sarà il momento in cui potrò scendere in campo. Neymar e Mbappé? Sarà bellissimo vivere la quotidianità con questa rosa che ha grandissimi giocatori. Ci sono stati molti acquisti nuovi e già ce n’erano di fortissimi e ora voglio iniziare con loro”.

Foto: Instagram PSG