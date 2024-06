Messi: “Neymar all’Inter Miami? Non credo sia possibile, resterà all’Al Hilal”

Durante l’intervista concessa a Infobae, la stella della Nazionale argentina e dell’Inter Miami, Lionel Messi, ha così raccontato la sua amicizia con Luis Suarez e Neymar: “Io, Suarez e Neymar abbiamo ancora un gruppo whatsapp, ci sentiamo spesso. Se Neymar ci raggiungerà a Miami? La verità è che adesso è difficile, lui è in Arabia, gli resta un anno di contratto, mi sembra. Ha avuto un anno difficile, è rimasto a lungo infortunato, non potrà partecipare neanche alla Copa América e ha dovuto saltare diverse partite nella Saudi Pro League. Per cui, beh, adesso è difficile. Poi, non so, la vita riserva così tanti colpi di scena che tutto può succedere, ma ad oggi credo di no”.

Foto: Instagram Inter Miami