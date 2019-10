Messi nella storia della Champions: a segno per 15 stagioni consecutive, nessuno come lui

Lionel Messi sempre più nella storia della Champions League. Con la rete realizzata stasera allo Slavia Praga (33esima vittima della Pulce nella Coppa dalle grandi orecchie, eguagliati CR7 e Raul), il fuoriclasse argentino del Barcellona diventa il primo calciatore a segnare almeno un gol in 15 stagioni consecutive nella massima competizione europea per club.

15 – Barcelona forward Lionel Messi has become the first player in Champions League history to score at least once in 15 consecutive seasons in the competition. Longevity. pic.twitter.com/mWxv6tLnJZ

— OptaJose (@OptaJose) October 23, 2019