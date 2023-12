Messi: “Mondiali del 2026? Il tempo dirà se ci sarò oppure no. Dipende da tante cose”

Leo Messi, stella dell’Argentina, ha parlato a Star Plus Campeones, sulle possibilità di arrivare a giocare il Mondiale del 2026.

Queste le sue parole: “Non penso alla Coppa del Mondo né dico al 100% che non ci sarò perché può succedere di tutto”

Il fuoriclasse dell’Inter Miami ha continuato: “Il tempo dirà se ci sarò oppure no. È un dato di fatto che arriverò a un’età in cui normalmente non potrei giocare un Mondiale ed è per questo che dopo il Qatar ho pensato che fosse già tutto finito. Ora voglio solo giocare con l’Argentina più a lungo possibile perché stiamo vivendo un momento speciale dopo aver sofferto per tanti anni. Non avevo mai vissuto prima un periodo così con la Nazionale argentina, voglio godermelo. Mi piace tornare in Argentina, mi trovo bene nel gruppo, mi diverto. C’è un gruppo molto unito, ci piace stare insieme. Voglio approfittare di tutto questo senza pensare a cosa succederà tra due o tre anni, che nel calcio sono tanti”.

Foto: Instagram Inter Miami