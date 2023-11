Messi: “Mi manca la Champions, ma non giocherò più in Europa”

Intervistato sulle pagine di France Football dopo la vittoria del suo ottavo Pallone d’Oro, Lionel Messi ha chiuso le porte ad un suo possibile ritorno nel calcio europeo: “È vero, sarei potuto tornare al Barcellona, ma non se n’è fatto nulla. L’idea era quella di tornare a casa e di chiudere la carriera là, ma non è stato possibile per diversi motivi. Di offerte sul tavolo ce n’erano tante, anche da altri club europei e pure dall’Arabia, ma alla fine ho deciso di andare a Miami. Penso sia stata la miglior decisione possibile per me e per la mia famiglia. Tornare in prestito? No, ormai ho deciso di venire negli Stati Uniti e non giocherò più in Europa. Certo, la Champions mi manca, ma la decisione è presa”.

Foto: Twitter Equipe