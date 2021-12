Messi: “L’obiettivo del PSG è vincere la Champions. Mondiali? Argentina non favorita ma ce la giocheremo”

Leo Messi, stella del PSG, ha parlato al servizio informativo di Expo 2020 Dubai, dove la stella del calcio mondiale ha visitato una serie di attrazioni, tra cui il Padiglione dell’Argentina, il Padiglione degli Emirati Arabi Uniti, e Al Wasl Plaza, la piazza della cupola simbolo dell’esposizione universale.

Queste le parole dell’argentino: “L’obiettivo” di quest’anno per il Paris Saint-Germain è cercare di raggiungere tutto ciò per cui giochiamo e ovviamente l’obiettivo è la Champions League, che stiamo cercando di raggiungere. Penso che sia l’obiettivo per tutti, in una competizione speciale dove tutte le grandi squadre vogliono vincere, e cercheremo di raggiungerlo anche noi”.

Sull’Argentina ai prossimi Mondiali: “Non siamo i favoriti, ma penso che siamo in una buona posizione dopo aver vinto la Copa America. Dobbiamo continuare a crescere, continuare ad essere più forti e arrivare nel migliore dei modi alla Coppa del Mondo in Qatar il prossimo anno per competere e cercare di lottare per il sogno”.

Sulla vita a Parigi: “Trasferirsi a Parigi è stato un grande cambiamento, perchè abbiamo vissuto nello stesso posto per molti anni e non è stato facile cambiare, ma la verità è che stiamo molto bene, in una città spettacolare, in una delle migliori squadre del mondo, quindi siamo molto felici”.

Foto: Twitter PSG