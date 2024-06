Messi: “L’Inter Miami sarà il mio ultimo club”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, Lionel Messi ha fatto chiarezza sul suo futuro. “L’Inter Miami sarà il mio ultimo club. Ma non sono ancora pronto a lasciare il calcio. Ho fatto questo per tutta la vita, amo giocare a pallone, mi divertono gli allenamenti, la vita quotidiana, le partite… C’è sempre un po’ di paura che tutto finisca, no? Lasciare l’Europa per gli USA è stato un passo difficile da fare; certo, il fatto di aver vinto il Mondiale mi ha aiutato molto a vedere le cose diversamente”.

Foto: Instagram Inter Miami