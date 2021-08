Messi, le prime parole al PSG: “Il club è in sintonia con le mie ambizioni. Non vedo l’ora di iniziare”

Dopo l’annuncio ufficiale del PSG, arrivano le prime parole di Leo Messi rilasciate ai media del club francese, dopo il suo trasferimento dal Barcellona.

Queste le sue parole: “Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Il Club e il suo modo di vedere il calcio sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. Il PSG ha giocatori talentuosi e un grande staff tecnico. Sono determinato a costruire, insieme a loro, qualcosa di grande per il club e per i tifosi. Non vedo l’ora di mettere piede sul prato del Parc des Princes”.

Foto: Facebook PSG