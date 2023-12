Messi: “La prima opzione era tornare al Barcellona, ma non era possibile. Ho pensato anche all’Arabia Saudita”

Nominato atleta dell’anno dalla rivista Time, Lionel Messi ha parlato del suo passaggio all’Inter Miami, svelando però anche importanti retroscena di mercato:

“La verità è che fortunatamente avevo diverse opzioni sul tavolo che erano interessanti. Ho dovuto analizzarle e pensarci, anche soppesarle con la mia famiglia, prima di prendere la decisione finale di venire a Miami”.

La stella argentina ha inoltre confermato: “La mia prima opzione era quella di tornare a Barcellona, ma non era possibile. Ho provato a tornare e non è successo”.

Sull’opzione Arabia Saudita: “È vero che ho pensato molto di andare nel campionato saudita, dove conosco il paese e hanno creato una competizione molto forte che può diventare un campionato importante nel prossimo futuro. In qualità di ambasciatore del turismo per il Paese, era una destinazione che mi attraeva, soprattutto perché mi è piaciuto tutto ciò che ho visitato, il modo in cui il calcio sta crescendo e lo sforzo che stanno facendo per creare una competizione di alto livello”

Foto: Facebook Inter Miami