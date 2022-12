Messi inventa e rifinisce, ma Weghorst cala il bis e riacciuffa l’Argentina al 101′. Si va ai supplementari

Termina 2-2 il secondo tempo tra Argentina e Olanda. La posta in palio inizia a scottare e la partenza di Olanda-Argentina ne risente: Dopo lo studio iniziale, Messi si accende e inventa un corridoio per Molina che, freddo, va a segnare l’1-0. Il gol dà energie aggiuntive all’Argentina, subito alla ricerca del secondo: a provarci è il solito Messi, ma il suo tiro a fine tempo è innocuo. Nel finale di frazioni volano ammonizioni (Acuna era diffidato). Nella ripresa non cambia il rullino della gara, e al 73′ arriva il raddoppio della Seleccion su calcio di rigore procurato da Acuna (fallo di Dumfries) e realizzato da Lionel Messi (decimo centro al Mondiale, agganciato Batistuta). Rimasto immobile Noppert. Poteva essere il colpo del definitivo ko, ma non per gli Orange e, soprattutto per Weghorst. Il centravanti olandese entra e cala il bis, prima, con un colpo di testa all’83’ e, poi, al 101′ sfruttando al meglio uno schema su punizione. Clima rovente in campo, si va ai supplementari.

Foto: Instagram Weghorst