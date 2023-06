Messi-Inter Miami, i motivi di una scelta

Lionel Messi sembra aver scelto il suo futuro. Dopo le voci di un possibile futuro in Arabia con la maglia dell’Al-Hilal e su un possibile ritorno al Barcellona, la Pulga sembra sempre più in direzione MLS, dove lo aspetta l’Inter Miami di – tra gli altri proprietari della franchigia – David Beckham. Dopo l’addio al Paris Saint-Germain, la Pulga è stato a lungo corteggiato dall’Al-Hilal, una destinazione che non ha convinto fino in fondo la stella argentina che sperava in un futuro ancora europeo. Ci ha provato il Barça, il suo passato, la squadra dove è diventato grande, ma il club blaugrana alle prese con i problemi finanziari non è riuscito a riportato il suo “figliol prodigo” a casa. E per questo motivo, Messi è sempre più vicino all’Inter Miami. L’accordo non è ancora ufficiale, ma il suo futuro è sempre più a stelle e strisce.

Foto: Instagram Argentina