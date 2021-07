Messi: “Inspiegabile la mia gioia, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il nostro momento”

Lionel Messi, capitano dell’Argentina, ha parlato così nel post partita dopo la vittoria contro il Brasile e la conquista della Copa America numero 15 per l’Albiceleste.

“È pazzesco, inspiegabile la felicità che provo, molte volte mi era toccato andarmene triste, sapevo che prima o poi sarebbe arrivato il nostro momento. Questo gruppo se lo meritava davvero, è una cosa impressionante. Un sacco di volte l’ho sognato. La vittoria l’ho dedicata alla mia famiglia, a mia moglie, i miei figli, i miei genitori e ai miei fratelli, che molte volte hanno sofferto come me o peggio. Ci è sempre capitato di andare in vacanza e passare giorni tristi senza vincere niente, e questa volta è diverso. Mi fidavo molto di questo gruppo, che è diventato molto forte dall’ultima Coppa America, dove sono già erano state fatte molte cose buone. Un gruppo di brave persone che si buttano sempre in avanti, che non si sono mai lamentate per i tanti giorni chiusi senza poter vedere la famiglia. L’obiettivo era chiaro: avevamo l’occasione di diventare campioni e l’abbiamo sfruttato a dovere.

Foto: Instagram Messi