Messi infortunato ma convocato dall’Argentina. La furia di Leonardo: “E’ inaccettabile. La FIFA intervenga”

La convocazione di Leo Messi da parte dell’Argentina ha mandato su tutte le furie il dg del PSG, Leonardo. La “Pulce” infatti, si è fatto male nella gara di campionato, la scorsa settimana, e ha saltato due partite, con Lipsia e Bordeaux, recandosi anche a Madrid per un consulto al ginocchio da uno specialista.

Il dirigente, ex Milan, ai microfoni di Le Parisien ha tuonato invocando l’intervento della Fifa.

Queste le sue parole: “Non siamo d’accordo a lasciar andare in Nazionale un giocatore che non sta bene o che è in fase di riabilitazione. Non ha alcun senso, è inaccettabile e questo tipo di situazioni devono essere definite da una normativa FIFA”.

Foto: Sito PSG