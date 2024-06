Messi in vista della Copa America: “Ho ritrovato lo stesso gruppo di sempre. Le vittorie non ci hanno appagato”

Intervistato da TyC Sports, Leo Messi, capitano e stella dell’Argentina, ha parlato in vista della Copa America, competizione intercontinentale alle porte e dell’atmosfera negli spogliatoi.

Queste le sue parole: “Ho trovato il gruppo di sempre, che lavora con la stessa voglia di sempre. Come abbiamo dimostrato in queste due amichevoli, affrontando ogni partita come sempre. Le vittorie della scorsa Copa America e del Mondiale non ci hanno appagato”.

Foto: Instagram Fifa World Cup