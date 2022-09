Messi: “Il primo anno al PSG è stato difficile. Dovevo adattarmi. Ora è diverso, puntiamo alla Champions”

Nel corso dell’intervista a TUDN (qui per leggere un altro passaggio), Leo Messi, fuoriclasse del PSG, ha parlato della sua esperienza a Parigi e dell’adattamento alla capitate francese, dopo tanti anni nella comfort zone di Barcellona.

Queste le sue parole: “La scorsa stagione è stata molto difficile per me, un cambiamento enorme dopo aver passato così tanto tempo in quella che era la mia casa. Quest’anno sapevo che sarebbe stato diverso, e non vedevo l’ora. Il nostro obiettivo è noto a tutti: vogliamo vincere la Champions. L’eliminazione dello scorso anno contro il Real è stata dura da digerire, e questa sarà un’annata atipica con il Mondiale di mezzo, ma faremo di tutto per essere competitivi”.

Foto: twitter Psg