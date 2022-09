Argentina, la carica di Messi: “Pronti ad affrontare chiunque. Mondiale difficile, daremo battaglia”

Nell’intervista rilasciata a TUDN, Lionel Messi ha parlato dell’Argentina e dalla prova che si aspetta nel Mondiale in Qatar: “Siamo pronti ad affrontare chiunque, giochiamo sempre alla stessa maniera, indipendentemente dall’avversario che andiamo ad affrontare. Il nostro obiettivo è cercare di fare il meglio in Qatar: sappiamo che sarà un Mondiale molto difficile e che conteranno i dettagli, ma siamo pronti a dar battaglia. Avremo un girone duro, per questo sarà fondamentale vincere la prima partita, in modo da affrontare quelle successive con più serenità”.

Foto: Twitter Argentina