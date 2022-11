Messi: “Il nostro gruppo è unito. Mi ricorda quello del 2014, quando siamo arrivati in finale”

Leo Messi ha parlato alla vigilia della partita contro l‘Arabia Saudita in conferenza stampa e delle emozioni che prova il giorno prima dell’esordio di questo Mondiale. Ecco le sue parole: “Questo gruppo mi ricorda molto quello del 2014, che era molto unito e aveva le idee chiare su quello che stava facendo in campo. Sono molto emozionato, non so se è il momento più felice della mia carriera. Arriva in un’età diversa e più matura. Oggi mi diverto molto di più nel vivere tutto questo rispetto al passato. A volte molte cose che sono successe a me sono passate inosservate e oggi ne sono più consapevole. Dobbiamo tutti goderci questa esperienza. Ci sono molte persone che non sono argentine che vogliono che l’Argentina diventi campione grazie a me. Ho sempre detto che sono grato per l’amore che ho ricevuto durante la mia carriera. L’Arabia Saudita? Ci aspettiamo una partita difficile, ma giocheremo come abbiamo fatto, comandiamo la partita dall’inizio rispettando i nostri rivali”

Foto: Twitter Argentina