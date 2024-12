Messi: “Il Barcellona mi manca. Spero possa tornare a essere quello di prima”

Leo Messi è stato uno dei grandi assenti al Gala del 125° anniversario del Barcellona, ​​tenutosi al Gran Teatre del Liceu, per via di alcuni impegni. Come tanti altri importanti profili del mondo blaugrana, si è congratulato con il club attraverso un video proiettato durante l’evento. La leggenda argentina ha rilasciato un’intervista a Mundo Deportivo, in cui ha parlato a cuore aperto del passato, del presente e del futuro della sua squadra del cuore.

“Ci sono due personaggi che hanno avuto un grande impatto su di me: Pep e Ronaldinho. Pep, perché abbiamo realizzato cose incredibili, e Ronaldinho, per come mi ha aiutato. Mi ha aiutato molto nei miei primi anni in prima squadra. E ovviamente una menzione speciale per Tito Vilanova, che ci manca così tanto”.

Alla domanda sul momento più bello, risponde così: “Beh, ci sono stati momenti che non ho vissuto, ma so che sono stati molto importanti, come la fondazione del club da parte di Gamper o la costruzione del Camp Nou. Poi, l’era di Cruyff da giocatore, la prima Coppa dei Campioni a Wembley con lui da allenatore nel 1992… E tra quelle che ho vissuto, sicuramente l’era di Pep (Guardiola) da allenatore, tutto quello che Ronaldinho ha significato con la Champions League 2005-06 , e la tripletta con Luis Enrique”.

Messi continua: “La speranza è che il club possa tornare a essere quello che è sempre stato: un riferimento mondiale, che lotta sempre per vincere titoli. Essere il miglior club del mondo comporta una pressione molto alta. Non vale la pena essere secondi. Mi piacerebbe vedere il Barça vincere di nuovo il campionato o la Champions League”. E conclude con un messaggio per tutti i tifosi del Barcellona in cui riconosce che il Barcellona gli manca moltissimo. “Mi manchi tanto, spero che potremo vederci presto”.

Foto: Instagram Messi