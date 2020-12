Messi: “Ho passato una brutta estate, ma ora sto bene e voglio lottare per tutti gli obiettivi che ci aspettano al Barcellona”

Lionel Messi è tornato a parlare di sè e del suo futuro, RAC1 oggi ha anticipato alcune delle sue risposte di una sua intervista che andrà in onda a La Sexta domenica prossima. Ecco alcune delle sue parole:

“Oggi sto bene. Ho passato veramente una brutta estate, così come il periodo precedente e l’inizio di questa stagione, ma oggi sto bene. Ho voglia di lottare davvero per tutti gli obiettivi e le competizioni che ci aspettano. Sento che il club sta vivendo un momento complicato, tutto ciò che circonda il Barcellona è diventato difficile, ma io ho entusiasmo”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona