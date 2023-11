Messi: “Haaland e Mbappé si contenderanno i prossimi Palloni d’Oro. Dualismo come me e CR7? Vedremo”

Intervistato da France Football, Leo Messi ha parlato dei giovani fuoriclasse che si contenderanno il Pallone d’Oro in futuro, in particolare di Haaland e Mbappé.

Queste le sue parole: “Haa­land ha avuto una sta­gione incre­di­bile, ha segnato molti gol, 56 in 57 par­tite fra club e nazio­nale, ha vinto la Cham­pions Lea­gue e rea­liz­zato il triplete con il Man­che­ster City. Sono certo che sarà uno dei gio­ca­tori che saranno rego­lar­mente can­di­dati per il Pal­lone d’oro nei pros­simi anni e non sarei sorpreso se lo vin­cesse molto pre­sto. Poi per quanto riguarda Mbappé è un po ‘ la stessa cosa, ha fatto un’ottima sta­gione, in par­ti­co­lare un Mon­diale spetta­co­lare, 8 gol, 2 assist e ci ha quasi rovi­nato la finale con i suoi gol. Mi sem­bra che sia uno dei cal­cia­tori che può vin­cere il pre­mio ogni anno per­ché è chia­ra­mente uno dei migliori gio­ca­tori al mondo. Se può esserci un dualismo tra di loro come me e CR7? Non saprei, vedremo. Ci sono tanti altri fenomeni, penso a Bellingham, penso a Musiala. Saranno delle belle sfide”.

Foot: L’Equipe