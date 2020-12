Messi ha superato Pelé: ieri contro il Valladolid ha segnato il 644esimo con la maglia del Barça

Lionel Messi ha segnato il gol numero 644 con la maglia del Barcellona e ha superato il record di Pelé. Infatti le reti di O Rey con la stessa maglia, quella del Santos, sono state 643. Dopo averlo raggiunto con il gol segnato al Valencia sabato scorso, ieri contro il Valladolid, il Barça ha vinto 3-0 in trasferta e quella di Messi è stata la segnatura con il valore simbolico più alto, sebbene sia stato il terzo gol della gara. Messi ha poi commentato così sul suo profilo Instagram: “Quando ho iniziato a giocare a calcio non avrei mai pensato di battere nessun record, soprattutto non quello di Pelé. Posso solo ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato in questi anni, i miei compagni di squadra, la mia famiglia, i miei amici e tutti coloro che mi supportano ogni giorno“.

Foto: Instagram Barcellona