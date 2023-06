Messi: “Guardiola meritava di vincere la Champions. E’ il migliore del mondo”

Leo Messi ha parlato ad AS, tornando anche su Pep Guardiola e la vittoria della Champions League con il Manchester City.

Queste le sue parole: “Meritava di vincere la Champions League, è il miglior allenatore al mondo. Ci sono rimasto in contatto, ci sentiamo spesso. Sono contento di quello che ha fatto, soprattutto in Champions League. È il miglior allenatore del mondo, non aveva bisogno di rivincere la coppa per dimostrarlo”.

Foto: Instagram Argentina