Messi fischiato dal Parco dei Principi alla sua ultima gara con il PSG

Non c’è pace per Lionel Messi. Il sette volte Pallone d’Oro nella sua ultima partita con la maglia del PSG contro il Clermont è stato fischiato ancora una volta dal pubblico del Parc des Princes. Un amore quello tra l’argentino e il club francese che non è mai del tutto sbocciato. Messi che ha giò detto addio al club francese. Il suo futuro, come spesso riportano dalla Spagna, potrebbe essere un ritorno al Barcellona.

Foto: twitter PSG