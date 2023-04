Messi fischiato ancora dai tifosi del PSG

Il futuro di Lionel Messi è ancora da scrivere, sarà un’estate molto calda per La Pulce di Rosario. Il contratto del fuoriclasse argentino è in scadenza con il PSG e si intensificano, sempre più, le voci riguardanti un suo probabile ritorno al Barcellona. Un’operazione tutt’altro che semplice per i blaugrana, che per riuscire nell’impresa dovranno prima mettere in ordine la situazione economica. Nel frattempo, però, la stagione dei parigini prosegue con alti e bassi e questo vale anche per il campione del mondo. Infatti, il trentacinquenne sette volte vincitore del Pallone d’Oro è spesso subissato di fischi dai propri tifosi nonostante il suo apporto in termini numerici non stia mancando: 18 reti e 17 assist in 33 presenze totali. Rottura tra l’ambiente e il rosarino, una situazione che pesa tanto e che potrebbe portare alla separazione. L’ultimo episodio è avvenuto ieri al Parco dei Principi nella partita persa contro il Lione, i tifosi non ha risparmiato Lionel Messi né prima del calcio d’inizio né durante l’incontro.

Foto: Facebook Messi