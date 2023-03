Messi fa 800 in carriera e l’Argentina continua a far festa da Campione del Mondo: 2-0 a Panama

Novantasei giorni dopo il trionfo in Qatar, l’Argentina viene accolta a Buenos Aires per la prima amichevole da campionissimi. Una coppa per ogni giocatore, con Dibu Martinez che ripete l’esultanza Mondiale. Messi segna e raggiunge quota 800 gol in carriera, 99 con la Selección. Tutto all’interno dell’amichevole vinta per 2-0 contro il Panama. Messi cecchino e recordman. Prima ha preso la mira su punizione: due traverse. Una, quella del 78′, è servita a Thiago Almada per il tap-in del vantaggio. Poi, finalmente, il gol: sinistro diretto da punizione all’88esimo e il portiere non può farci nulla. L’amichevole tra Argentina e Panama si trasforma in una festa in tutto e per tutto.

Il campione argentino ha segnato 474 gol nella Liga come giocatore del Barcellona, 19 con la maglia del del Psg in Ligue 1, 71 gol nelle coppe nazionali per entrambi i club, altri 137 nelle coppe internazionali e 99 gol per la nazionale. Il gol di Messi ha scatenato i festeggiamenti sugli spalti di uno stadio Monumental gremito da più di 83.000 spettatori, in una partita contro Panama che è servita a celebrare la conquista da parte dell’Argentina della Coppa del Mondo Qatar 2022.

Foto: Instagram Argentina