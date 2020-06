Messi fa 700 in carriera (con cucchiaio), ma il Barça pareggia con l’Atletico. Il Real resta in vetta

Serata da ricordare per Leo Messi. L’argentino, infatti, ha segnato il gol numero 700 nella sua carriera (630 con il Barcellona, 70 con la Nazionale). Una rete non banale, come spesso accade per la Pulce: un cucchiaio su calcio di rigore, con Oblak che nulla ha potuto per impedire l’esultanza dell’argentino. Un gol, però, che non è bastato al Barça per portare a casa la vittoria contro l’Atletico Madrid, che ha strappato il pari al Camp Nou grazie alla doppietta di Saul (entrambe le reti dal dischetto), dopo l’autogol iniziale di Diego Costa. Sorride il Real Madrid, che resta in vetta alla classifica della Liga a +1 sul Barcellona e con una gara in meno.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona