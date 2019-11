Messi fa 700 con il Barça e infrange un altro record: nessuno come lui in Champions

Lionel Messi sempre più in leggenda. Contro il Borussia Dortmund in Champions League, la Pulce ha festeggiato la presenza complessiva numero 700 in maglia blaugrana. Il campione argentino si conferma secondo nella classifica dei giocatori col maggior numero di apparizioni con i catalani, in vetta c’è Xavi (767 partite). Ma non è tutto: la rete messa a segno contro il Dortmund, ha permesso a Messi di infrangere un altro record: la Pulce ha segnato alla 34esima squadra differente in Champions. Nessuno ha fatto come lui nella storia nel massimo torneo continentale per club.

34 – Leo Messi has scored against 34 different teams in the UCL, more than any other player in the competition. Historic. pic.twitter.com/qEkVoxCbva — OptaJose (@OptaJose) November 27, 2019

Foto: Twitter ufficiale Barcellona