Messi esordirà in MLS il prossimo 26 agosto contro il New York Red Bulls

A causa degli impegni in Leagues Cup, Lionel Messi non esordirà con la maglia dell’Inter Miami nel fine settimana del 20 agosto, bensì la settimana successiva. Infatti, il campionato americano ha deciso di rinviare la partita tra la squadra della Florida e Charlotte a data da destinarsi, quindi l’argentino farà il suo debutto in MLS il prossimo 26 agosto in casa del New York Red Bulls.

Foto: Instagram Messi