Messi esalta De Paul: “Mi trovo bene a giocare con lui. E’ un grande giocatore”

L’Argentina si appresta ad esordire in Copa America, alle 23.oo italiane ci sarà la bella sfida contro il Cile. La stella, Leo Messi ha parlato in conferenza stampa. Fra i tanti temi anche un elogio per Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese: “De Paul è un giocatore importante in campo, sia con il pallone che senza. Cerchiamo di ritrovarci e di stare sempre vicini, per via della mia posizione e della sua. Piano piano ci siamo conosciuti e mi trova bene a giocare con lui”.