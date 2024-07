Messi: “Ero convinto di tirare il rigore in quel modo”

L’Argentina ha sofferto più del previsto nel match contro l’Ecuador, valido per i quarti di finale della Copa America. Infatti, la formazione ‘albiceleste’ è riuscita a qualificarsi solo dopo i calci di rigore. Il primo rigore della serie lo ha battuto Lionel Messi che ha provato ‘il cucchiaio’ ma ha centrato la traversa. Decisivo ancora una volta ‘El Dibu’ Martinez, portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa, che ha parato due rigori e ha garantito le semifinali alla sua nazionale. Dopo la partita, Messi è tornato sul rigore fallito: “Mi ha fatto arrabbiare molto. Ero convinto di tirare il rigore in quel modo. Ne avevo parlato anche con Dibu e con Rulli. Può succedere”. Poi sul portierone dell’Aston Villa: “Sapevo che Dibu c’è sempre in questi momenti. Gli piacciono e sappiamo che è sempre lì. Diventa grande. Inoltre, è grosso tra i pali. C’era molta fede. Ci ha detto che se ci fossero stati i rigori avremmo dovuto tranquillizzarci. Ai rigori sappiamo che con Dibu siamo avvantaggiati”.

Foto: Instagram Argentina