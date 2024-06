Messi elogia Carboni: “E’ cresciuto molto, ha un grande futuro”

Leo Messi, fuoriclasse argentino ex Barcellona ora all‘Inter Miami ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul talento di Valentin Carboni, a margine dell’amichevole contro il Guatemala vinta per 4-1 grazie ad una sua doppietta. Ecco le sue parole riportate da Clarin:

“Vincere sta diventando sempre più difficile. La stessa cosa che diciamo sempre all’inizio di ogni competizione in cui giocheremo. Che continueremo a provare a dare il massimo, vogliamo continuare a provare. Per continuare a realizzare risultati, come abbiamo detto per tutto questo tempo. Ma sarà sempre più difficile, perché i giochi sono sempre più complicati. Come dicono sempre vincere ancora è sempre più difficile, ma ci proveremo ancora“. Su Valentin Carboni: “Ha un grande futuro, ma anche presente. Mi sembra che dobbiamo approfittarne, così come tanti altri ragazzi che arrivano con grande forza. Dato che è arrivato qui negli Stati Uniti, si allena con noi. Lo avevo visto in Under 20, ma è cresciuto molto: è un giocatore diverso, molto più armato, molto più allenato e con una qualità tremenda“.

Foto: facebook Inter Miami