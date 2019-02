Messi eguaglia CR7: 44 triplette in Liga con la maglia del Barça

Lionel Messi eguaglia Cristiano Ronaldo. Come? Siglando ben 44 triplette in Liga spagnola tutte con la stessa maglia, ovviamente quella del Barcellona. Decisivi i tre gol di oggi messi a segno nel successo ottenuto al Sanchez Pizjuan contro il Siviglia per 2-4. CR7 ha fatto lo stesso con la camiseta blanca del Real Madrid. Per la Pulga si tratta, considerando anche le partite con la Nazionale argentina, complessivamente dell’hat-trick numero 50.

Foto: Twitter Barcellona