Messi: “E’ stata la mia ultima partita in un Mondiale. Ma con l’Argentina giocherò ancora un po'”

Leo Messi ha parlato a fine gara dopo il trionfo in Qatar, annunciando che è stata la sua ultima apparizione a un Mondiale, ma non con la maglia dell’Argentina.

Queste le sue parole: “Non c’è niente dopo questo. Dopo aver vinto la Copa América e la Coppa del Mondo, quasi alla fine della mia carriera ho dato tutto. Ma d’altra parte amo il calcio, mi piace quello che faccio, mi piace la Nazionale. Non mi metto a ripensare alle partite, volevamo essere campioni del mondo e lo siamo. È la mia ultima partita a un Mondiale, ma la gente si deve aspettare che giochi ancora un po’ con la Nazionale, per godermi qualche partita da campione del mondo”.

Foto: Instagram Argentina