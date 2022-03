Messi e Ronaldo nella storia: quinto Mondiale in carriera. Eguagliano Buffon

Con la vittoria del Portogallo nella finale playoff con la Macedonia, Cristiano Ronaldo ha centrato l’ennesimo record della sua carriera infinita. L’attaccante del Manchester parteciperà per la quinta volta ad un Mondiale, dopo aver già fatto parte delle spedizioni in Russia, Brasile, Sudafrica e Germania. Come lui anche Leo Messi, che parteciperà con la sua Argentina. Le due leggende eguagliano i messicani Antonio Carbajal e Rafa Marquez, oltre al tedesco Lothar Matthaus e Gigi Buffon.

FOTO: Instagram Ronaldo