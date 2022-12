Messi e Julian Alvarez lanciano l’Argentina contro la Croazia: 2-0 all’intervallo

Si chiude con l’Argentina in vantaggio per 2-0 sulla Croazia il primo tempo al Lusail Iconic Stadium. Dopo una prima mezz’ora in cui la Nazionale croata si è fatta preferire all’Albiceleste, tutto cambia al 32′: Julian Alvarez approfitta dell’errore della coppia Gvardiol–Lovren e scappa via lanciato a rete dove viene atterrato da Livakovic, calcio di rigore netto. Poi, ci pensa Lionel Messi: esecuzione perfetta, sinistro che finisce nel sette e vantaggio Argentina. Quinto gol in questo Mondiale e Mbappé agganciato in vetta alla classifica marcatori, undicesimo centro in tutte le edizioni, superato Batistuta come miglior marcatore argentino di sempre nel torneo. Un gol che fa male a Modric e compagni. E, infatti, è immediato il raddoppio della Selección con un ispiratissimo Julian Alvarez che chiude alla perfezione un contropiede micidiale. Ma non è finita, la Croazia è frastornata e l’Argentina sfiora anche il tris ma Livakovic chiude la porta Mac Allister. Si chiude così 2-0 il primo tempo tra Argentina e Croazia.

Foto: Instagram Argentina