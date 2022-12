Messi e Julian Alvarez lanciano l’Argentina ai quarti. Australia battuta 2-1. Ora sfida all’Olanda

L’Argentina doma l’Australia, vincendo 2-1 nella sfida valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Nella millesima partita da professionista, Messi risponde presente e sblocca la gara al 35′ con un sinistro dal limite, segnando il suo primo gol in una gara a eliminazione diretta di un Mondiale.

L’Australia, che aveva bem figurato nel primo tempo, non reasce a reagire nella ripresa e l’Argentina raddoppia, con una conclusione da posizione defilata di Julian Alvarez, che segna il 2-0 al 57′ . Sembra fatta, l’Argentina inizia a giocare anche bene e sfiora il tris in diverse occasioni.

Ma al 77′, l’Australia trova la rete del 2-1, con un autigol di Enzo Fernandez, che riapre la gara. Socceroos che sfiorano clamorosamente il 2-2, strepitoso il salvataggio di Lisandro Martinez. Al 97′, clamorosa chance per l’Australia, con Kuol che trova una super risposta di Martinez, che salva il 2-1.

L’Argentina passa, quindi, e vola ai quarti di finale, dove sfiderò l’Olanda.

Foto: twitter Argentina