Messi e Julian Alvarez (doppietta) stendono la Croazia: 3-0. L’Argentina torna in finale 8 anni dopo

Termina 3-0 al Lusail Iconic Stadium, l’Argentina stende la Croazia e vola in finale dove attenderà la vincitrice di Francia–Marocco. Dopo una prima mezz’ora in cui la Nazionale croata si è fatta preferire all’Albiceleste, tutto cambia al 32′: Julian Alvarez approfitta dell’errore della coppia Gvardiol–Lovren e scappa via lanciato a rete dove viene atterrato da Livakovic, calcio di rigore netto. Poi, ci pensa Lionel Messi: esecuzione perfetta, sinistro che finisce nel sette e vantaggio Argentina. Quinto gol in questo Mondiale e Mbappé agganciato in vetta alla classifica marcatori, undicesimo centro in tutte le edizioni, superato Batistuta come miglior marcatore argentino di sempre nel torneo. Un gol che fa male a Modric e compagni. E, infatti, è immediato il raddoppio della Selección con un ispiratissimo Julian Alvarez che chiude alla perfezione un contropiede micidiale. Ma non è finita, la Croazia è frastornata e l’Argentina sfiora anche il tris ma Livakovic chiude la porta Mac Allister. Dalic prova a dare la scossa e prova a dare la svolta tattica, ma così non è. E al 69′ arriva anche il terzo gol dell’Argentina, con Julian Alvarez dopo la grande azione personale di Messi. Colpo che chiude virtualmente la partita con ben venti minuti in anticipo. Nel finale Scaloni concede spazio anche a Dybala, Correa e Foyth facendo così debuttare ogni calciatore a sua disposizione in Qatar (esclusi i portieri). Termina così 3-0, l’Argentina vola in finale otto anni dopo. Svanisce, invece, il sogno della Croazia di raggiungere la seconda finale consecutiva.

Foto: Instagram Argentina