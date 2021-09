Messi e il contratto, Leonardo smentisce l’Equipe: “Sono falsità, è inaccettabile”

Stamattina, l’autorevole quotidiano francese, L’Equipe, ha svelato i dettagli del contratto firmato da Lionel Messi con il PSG, affermando come l’ex Barcellona guadagnerebbe 110 milioni di euro se restasse a Parigi fino al 2024. Numeri allucinanti.

Numeri che non trovano riscontri, almeno secondo la società parigina. Infatti, Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha smentito l’autorevole f0nte francese, affermando come l’informazione data sia “Inaccettabile e completamente falsa”.

Queste le parole del brasiliano: “E’ una mancanza di rispetto e non ci piace. Una notizia molto lontana dalla verità, sia per la durata del contratto che per i numeri forniti. Ci sono clausole di riservatezza, ma posso dire che il contratto è di due anni”.