Messi e gli errori dagli undici metri: quello di stasera è il numero 28 in carriera

Nella serata in cui il Barcellona era obbligato all’impresa al Parco dei Principi contro il PSG, Leo Messi si è acceso nel momento più difficile, quando i suoi erano sotto per 1-0 nonostante il dominio iniziale. E lo ha fatto pareggiando la gara con un siluro da fuori area che Keylor Navas può solo accompagnare con lo sguardo. Nel finale di primo tempo però, l’argentino ha fallito il rigore che avrebbe riaperto il discorso qualificazione. Navas tocca il pallone che poi finisce sulla traversa: si tratta del 28esimo rigore fallito in carriera su 127 tirati.

Foto: Mundo Deportivo