Messi dopo il premio MVP della MLS: “Il sogno era vincere il titolo con l’Inter Miami”

Lionel Messi ha vinto il premio di MVP della Major League Soccer. Non è bastato, però, un grande apporto per conquistare il titolo nazionale all’Inter Miami. L’ex Barcellona ha aiutato la squadra a vincere nella stagione regolare, ma è stato eliminato dall’Atlanta United ai playoff finali. L’obiettivo, per la Pulga, è quello di riprovarci l’anno prossimo:“Sono molto felice di essere qui ogni giorno. Sono molto felice di essere in questa città, in questo club che sta crescendo. Mi sarebbe però piaciuto ricevere questo premio in un’altra situazione, poter giocare la finale sabato prossimo. Ma il calcio è anche questo, superare se stessi ogni giorno. Quest’anno avevamo un grande sogno: diventare campioni della MLS. non è successo, ma l’anno prossimo torneremo più forti per riprovarci”, le sue parole riportate dal sito ufficiale del club statunitense

Foto: Instagram Messi